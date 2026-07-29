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Новости Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
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Дронари 155-й ОМБр ликвидировали крупнейшую штурмовую группу оккупантов за последние месяцы на Покровском направлении. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской ликвидировали крупнейшую за последние месяцы российскую штурмовую группу на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вблизи Гришино украинские операторы дронов обнаружили группу из 7 оккупантов, которые пытались проникнуть к позициям Сил обороны. После обнаружения противник рассеялся, однако это не помогло избежать ликвидации.

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В бригаде отмечают, что еще год назад штурмовые группы численностью семь-восемь военных были обычным явлением, а оккупанты регулярно применяли бронетехнику и мотоциклы. Однако развитие украинских беспилотных систем заставило российские войска отказаться как от масштабных штурмов с использованием техники, так и от использования крупных пехотных групп.

Видеозаписью поделились военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады.

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Автор: 

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