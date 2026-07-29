Бойцы Международного легиона ГУР зачистили позиции оккупантов под Степногорском и взяли в плен рашиста. ВИДЕО
Бойцы тактической группы "Реванш" Международного легиона ГУР МО Украины провели успешную зачистку российских позиций в районе Степногорска Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после длительной аэроразведки украинские военные установили местонахождение группы российских десантников, проникших в межпозиционное пространство для корректировки огня и подготовки засад. После точечных ударов с помощью FPV-дронов к выполнению задачи приступила штурмовая группа колумбийских добровольцев Тактической группы "Реванш".
Во время штурма украинские бойцы зачистили блиндажи и укрытия противника в лесистой местности, взорвали часть укрытий и неоднократно предлагали оккупантам сдаться. Те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы.
На кадрах также запечатлен момент, когда один из бойцов выжил после атаки российского FPV-дрона на оптоволокне. Военнослужащий вовремя заметил беспилотник и сбил его из стрелкового оружия буквально за мгновение до поражения.
Во время зачистки украинские военные обнаружили раненого российского десантника, который сдался в плен. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и эвакуировали, после чего он пополнит обменный фонд Украины.
Видеозапись боевой операции обнародовали военнослужащие Международного легиона ГУР МО Украины.
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