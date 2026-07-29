Бійці Міжнародного легіону ГУР зачистили позиції окупантів під Степногірськом та взяли в полон рашиста. ВIДЕО
Бійці Тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО України провели успішну зачистку російських позицій у районі Степногірська Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після тривалої аеророзвідки українські військові встановили місце перебування групи російських десантників, які проникли у міжпозиційний простір для коригування вогню та підготовки засідок. Після точкових ударів FPV-дронами до виконання завдання приступила штурмова група колумбійських добровольців Тактичної групи "Реванш".
Під час штурму українські бійці зачистили бліндажі та схованки противника у лісистій місцевості, підірвали частину укриттів і неодноразово пропонували окупантам здатися. Тих, хто відмовився скласти зброю, було ліквідовано.
На кадрах також зафіксовано момент, коли один із бійців вижив після атаки російського FPV-дрона на оптоволокні. Військовослужбовець вчасно помітив безпілотник і збив його зі стрілецької зброї буквально за мить до ураження.
Під час зачистки українські військові виявили пораненого російського десантника, який здався в полон. Йому надали необхідну медичну допомогу та евакуювали, після чого він поповнить обмінний фонд України.
Відеозапис бойової операції оприлюднили військовослужбовці Міжнародного легіону ГУР МО України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль