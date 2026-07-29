Бійці Міжнародного легіону ГУР зачистили позиції окупантів під Степногірськом та взяли в полон рашиста. ВIДЕО

Бійці Тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО України провели успішну зачистку російських позицій у районі Степногірська Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після тривалої аеророзвідки українські військові встановили місце перебування групи російських десантників, які проникли у міжпозиційний простір для коригування вогню та підготовки засідок. Після точкових ударів FPV-дронами до виконання завдання приступила штурмова група колумбійських добровольців Тактичної групи "Реванш".

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Під час штурму українські бійці зачистили бліндажі та схованки противника у лісистій місцевості, підірвали частину укриттів і неодноразово пропонували окупантам здатися. Тих, хто відмовився скласти зброю, було ліквідовано.

На кадрах також зафіксовано момент, коли один із бійців вижив після атаки російського FPV-дрона на оптоволокні. Військовослужбовець вчасно помітив безпілотник і збив його зі стрілецької зброї буквально за мить до ураження.

Під час зачистки українські військові виявили пораненого російського десантника, який здався в полон. Йому надали необхідну медичну допомогу та евакуювали, після чого він поповнить обмінний фонд України.

Відеозапис бойової операції оприлюднили військовослужбовці Міжнародного легіону ГУР МО України.

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