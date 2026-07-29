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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
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Рашист снял на видео удар украинского дрона по блиндажу: "Бл#дь, ах#еть. Все живы?". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный запечатлел удар украинского FPV-дрона по блиндажу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, услышав характерный звук приближения беспилотника, один из рашистов решил записать "эффектные" кадры, однако уже через мгновение ударный дрон врезался в укрытие противника.

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Вследствие удара были разрушены крыша и одна из стен укрытия российских военных. 

"Бл#дь, ах#еть. Все живы?" — кричит рашист своим пособникам сразу после взрыва.

Дальнейшая судьба оккупантов, находившихся в блиндаже, пока неизвестна.

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