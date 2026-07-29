Бойцы 208-й зенитной ракетной бригады перехватили российские "Шахеды" комплексом с ракетами AGM-114L. ВИДЕО

Военнослужащие 208-й Херсонской зенитной ракетной бригады перехватили и уничтожили российские дроны-камикадзе типа "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеских воздушных целей украинские бойцы применили комплекс, в состав которого входят радиолокационная станция RPS-42 и управляемые ракеты AGM-114L.

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На обнародованных кадрах запечатлен момент перехвата двух российских "Шахедов" в воздухе и их последующее уничтожение.

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