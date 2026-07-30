Украинские вертолеты Ми-8 и Ми-24 перехватили 14 дронов "Shahed" и "Гербера" на Херсонщине. ВИДЕО

Экипажи армейской авиации Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ продолжают демонстрировать высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры успешной работы украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24 на Херсонском направлении.

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Во время очередной вражеской атаки армейские летчики провели результативную охоту на ударные и имитационные беспилотники противника. В целом экипажам вертолетов удалось перехватить и уничтожить в воздухе 14 российских дронов-камикадзе типа "Shahed-136" и псевдоударных БПЛА "Гербера", помешав врагу нанести удары по гражданской и военной инфраструктуре.

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