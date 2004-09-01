Росія атакувала Запоріжжя: вирує пожежа. ВIДЕО
Запоріжжя зазнало чергового ворожого удару, внаслідок якого виникла пожежа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграмі начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Наслідки атаки та робота служб
"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа", — зазначив Федоров.
На місце події виїхали всі екстрені служби. За попередніми даними, пошкоджені будівлі та нежитлові приміщення.
Інформації про постраждалих наразі не надходило, - додав пізніше Федоров.
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