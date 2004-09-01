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Росія атакувала Запоріжжя: вирує пожежа. ВIДЕО

Запоріжжя зазнало чергового ворожого удару, внаслідок якого виникла пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграмі начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Наслідки атаки та робота служб

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа", — зазначив Федоров.

На місце події виїхали всі екстрені служби. За попередніми даними, пошкоджені будівлі та нежитлові приміщення.

Інформації про постраждалих наразі не надходило, - додав пізніше Федоров. 

Також читайте: Сотні ударів РФ по півдню України: загиблі, поранені та руйнування

Автор: 

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