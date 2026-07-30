Сотні ударів РФ по півдню України: загиблі, поранені та руйнування

Протягом минулої доби російські війська масовано атакували Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області, застосовуючи авіацію, артилерію та безпілотники. Унаслідок обстрілів є загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Запоріжжі поранено трьох людей, окупанти завдали 850 ударів

Протягом доби російські війська завдали 850 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Окупанти здійснили 16 авіаударів, застосували 590 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів, а також завдали 244 артилерійських ударів.

Внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали троє людей.

На Миколаївщині пошкоджено портову інфраструктуру та житлові будинки

За інформацією т.в.о начальника ОВА Георгія Решетілова, учора та вранці 30 липня російські війська здійснили комбіновану атаку Миколаївської області із застосуванням ударних безпілотників типу Shahed, "Молнія" та "Бандероль".

У Миколаєві під удар потрапила портова інфраструктура. Пошкоджено складське приміщення та дах багатоквартирного будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Баштанському районі через падіння уламків збитих дронів пошкоджено два складські приміщення. Також у Снігурівській громаді внаслідок атак пошкоджено три приватні будинки, автомобіль швидкої допомоги та адміністративну будівлю.

У Миколаївському районі росіяни атакували Очаківську та Куцурубську громади FPV-дронами й безпілотниками "Молнія". У селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки. Крім того, у Степівській громаді внаслідок удару БпЛА "Бандероль" пошкоджено трактор. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Херсонщині двоє загиблих і десятеро поранених

Минулої доби під російськими ударами перебували Херсон та десятки населених пунктів області.

Ворог обстрілював критичну й соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали. Пошкоджено сім багатоповерхових і дев'ять приватних будинків, стільникову вежу, магазин, автозаправну станцію, господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.

Унаслідок російської агресії на Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення, серед постраждалих - одна дитина.

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