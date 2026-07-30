Сотни ударов РФ по югу Украины: погибшие, раненые и разрушения

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Запорожской, Николаевской и Херсонской областям, задействовав авиацию, артиллерию и беспилотники. В результате обстрелов есть погибшие, раненые и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Запорожской области ранены три человека, оккупанты нанесли 850 ударов

За сутки российские войска нанесли 850 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Оккупанты совершили 16 авиаударов, применили 590 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дронов, а также нанесли 244 артиллерийских удара.

В результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили три человека.

В Николаевской области повреждена портовая инфраструктура и жилые дома

По информации и.о. главы ОГА Георгия Решетилова, вчера и утром 30 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Николаевскую область с применением ударных беспилотников типа Shahed, "Молния" и "Бандероль".

В Николаеве под удар попала портовая инфраструктура. Повреждены складское помещение и крыша многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Баштанском районе из-за падения обломков сбитых дронов повреждены два складских помещения. Также в Снигуровской громаде в результате атак повреждены три частных дома, автомобиль скорой помощи и административное здание.

В Николаевском районе россияне атаковали Очаковскую и Куцурубскую громады с помощью FPV-дронов и беспилотников "Молния". В селе Дмитровка повреждены три частных дома. Кроме того, в Степовской громаде в результате удара БПЛА "Бандероль" поврежден трактор. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Херсонской области двое погибших и десять раненых

За прошедшие сутки под российскими ударами оказались Херсон и десятки населенных пунктов области.

Враг обстреливал критическую и социальную инфраструктуру, а также жилые кварталы. Повреждены семь многоэтажных и девять частных домов, вышка сотовой связи, магазин, автозаправочная станция, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили.

В результате российской агрессии в Херсонской области погибли два человека, еще десять получили ранения, среди пострадавших — один ребенок.

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