В Днепропетровской области ранены ребенок и 4 взрослых, в Херсонской области и Запорожье - новые жертвы обстрелов. ФОТО

В ночь на среду, 29 июля, враг почти 30 раз атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. 5 человек получили ранения, среди них - ребенок.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атаки на Днепропетровскую область

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены инфраструктура, амбулатория, магазин, частные дома и автомобили. Пятеро человек пострадали. Мужчины 20 и 43 лет доставлены в больницу в тяжелом состоянии . Еще трое человек, среди которых 3-летний мальчик , госпитализированы в состоянии средней тяжести.

. Еще трое человек, среди , госпитализированы в состоянии средней тяжести. В Верховцево Каменского района повреждена инфраструктура.

В Криворожье противник наносил удары по Грушевской громаде. Разрушен частный дом.

В Синельниковском районе россияне наносили удары по Дубовиковской громаде. Произошел пожар.

Читайте также: Последствия ударов РФ по Днепропетровской и Харьковской областям: есть жертвы и разрушения. ФОТОрепортаж

Жертвы в Херсонской области

Как сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, сегодня около 05:40 россияне атаковали с помощью беспилотника автомобиль в Центральном районе Херсона.

В результате попадания вражеского дрона мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Днем 28 июля в селе Никольское Дарьевской общины в результате атаки российского дрона смертельные травмы получил 48-летний мужчина.

Также стало известно о гибели жителя села Станислав в результате российского обстрела 25 июля. В результате вражеской атаки смертельные травмы получил 67-летний мужчина.

Читайте также: Враг нанес удар по Днепру: возник пожар. В области погибла женщина, ранен ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Удары по Запорожской области

По данным ОГА, четыре человека ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

За сутки оккупанты нанесли 996 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 22 авиаудара по Заречному, Веселянке, Юлиевке, Барвиновке, Зеленой Диброве, Крынычному, Трудовому, Желтой Круче, Орехову, Васильевскому, Широкому, Солнечному, Белогорью, Егоровке, Тимошевке, Новоселовке, Никольском.

авиаудара по Заречному, Веселянке, Юлиевке, Барвиновке, Зеленой Диброве, Крынычному, Трудовому, Желтой Круче, Орехову, Васильевскому, Широкому, Солнечному, Белогорью, Егоровке, Тимошевке, Новоселовке, Никольском. 705 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Камышуваху, Новояковлевку, Григоровку, Новорозовку, Трудовое, Каневское, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижковку, Цветково, Косовцево, Доброполье.

БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Камышуваху, Новояковлевку, Григоровку, Новорозовку, Трудовое, Каневское, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижковку, Цветково, Косовцево, Доброполье. Зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Лукьяновскому.

обстрела из РСЗО по Лукьяновскому. 266 артиллерийских ударов пришлось на Речное, Веселянку, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговскому, Чаривное, Новоселовке, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Верхнеюю Терсу, Воздвижку, Цветковое, Доброполье.

Поступило 79 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.