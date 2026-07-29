На Дніпропетровщині поранено дитину та 4 дорослих, на Херсонщині й Запоріжжі - нові жертви обстрілів. ФОТО

У ніч проти середи, 29 липня, ворог майже 30 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 5 людей поранені, серед них - дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки на Дніпропетровщину

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. П’ятеро людей постраждали. Чоловіки 20 і 43 років доправлені до лікарні у важкому стані . Ще троє людей, серед яки х 3-річний хлопчик , госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

. Ще троє людей, серед яки , госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У Верхівцевому Кам’янського району пошкоджена інфраструктура.

На Криворіжжі противник бив по Грушівській громаді. Понівечений приватний будинок.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Дубовиківській громаді. Сталася пожежа.

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Жертви на Херсонщині

Як інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, сьогодні близько 05:40 росіяни атакували з безпілотника автомобіль у Центральному районі Херсона.

Через влучання ворожого дрона травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Особу загиблого наразі встановлюють.

Вдень 28 липня у селі Микільське Дарʼївської громади через атаку російського дрона травми, несумісні з життям, отримав 48-річний чоловік.

Також стало відомо про загибель жителя села Станіслав через російський обстріл 25 липня. Внаслідок ворожої атаки смертельні травми дістав 67-річний чоловік.

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Удари по Запорізькій області

За даними ОВА, чотири людини поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району.

Упродовж доби окупанти завдали 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Зарічному, Веселянці, Юліївці, Барвинівці, Зеленій Діброві, Криничному, Трудовому, Жовтій Кручі, Оріхову, Василівському, Широкому, Сонячному, Білогір’ю, Єгорівці, Тимошівці, Новоселівці, Микільському.

авіаудари по Зарічному, Веселянці, Юліївці, Барвинівці, Зеленій Діброві, Криничному, Трудовому, Жовтій Кручі, Оріхову, Василівському, Широкому, Сонячному, Білогір’ю, Єгорівці, Тимошівці, Новоселівці, Микільському. 705 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Комишуваху, Новояковлівку, Григорівку, Новорозівку, Трудове, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Добропілля.

БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Комишуваху, Новояковлівку, Григорівку, Новорозівку, Трудове, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Добропілля. Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Лукʼянівскому.

обстріли з РСЗВ по Лукʼянівскому. 266 артударів прийшлися по Річному, Веселянці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Добропіллю.

Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.