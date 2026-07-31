Россия атаковала Запорожье: бушует пожар. ВИДЕО

Запорожье подверглось очередному вражескому удару, в результате которого возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Последствия атаки и работа служб

"В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар", — отметил Федоров.

На место происшествия выехали все экстренные службы. По предварительным данным, повреждены здания и нежилые помещения.

Информации о пострадавших пока не поступало, — добавил позже Федоров.

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