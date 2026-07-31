РФ атаковала Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области: четверо погибших, более 10 раненых

В ночь на 31 июля враг почти 30 раз атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. 5 человек получили ранения, среди них - ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения глав ОГА.

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Запорожье

Пострадавшие

Шесть человек ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожским районам.



За сутки оккупанты нанесли 842 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области.

Последствия обстрелов

Войска РФ нанесли 18 авиаударов по Малокатериновке, Юлиевке, Мировке, Орехову, Преображенке, Червоной Крынице, Широкому, Егоровке, Свободе, Никольскому, Воскресенке.



630 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Балабино, Кушугум, Тернуватое, Лысогорку, Беленькое, Рыбное, Григоровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижевку, Косовцево, Доброполье, Варваровку, Прилуки, Цветково, Преображенку, Новое Запорожье.



Зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Щербакам.



193 артиллерийских удара пришлись на Рыбное, Григоровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Малые Щербаки, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Цветковое, Косовцево, Доброполье, Прилуки.

Повреждения

Поступило 38 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

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Днепропетровская область

Пострадавшие

Два человека погибли, еще трое получили ранения. Более 20 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Повреждения

В Слобожанской громаде Днепровского района разрушено административное здание предприятия пищевой промышленности. В Новопокровской громаде повреждены лицей, сельсовет, магазины.



В Никопольском районе противник наносил удары по райцентру, Покровской, Марганецкой и Червоногригоровской громадам. Разрушены предприятие и автомобили. Погибли два человека. Трое пострадали. 58-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина и 44-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.



В Павлоградском районе пострадала Троицкая громада. Повреждены частные дома.



В Синельниковском районе россияне наносили удары по Яворницкой и Покровской громадам.

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Херсонская область

Последствия обстрелов

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Херсонской громады.

Под обстрелом российской авиации, артиллерии и дронным террором оказались Херсон, Антоновка, Благовещенское, Камышаны.

Повреждения

В частности, повреждены частные и многоэтажные дома, медицинское учреждение, газопровод, производственные помещения, гражданские автомобили, хозяйственные постройки.

Пострадавшие

В результате российских атак в Херсонской громаде 1 человек погиб, 3 — получили ранения.

Позже стало известно, что оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в поселке Камышаны. В результате попадания вражеского дрона на месте погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливают.

Также в больницу доставили 21-летнего парня. Он получил взрывную травму и обломочные ранения головы и туловища. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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