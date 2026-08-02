В результате атаки РФ реактивным "Шахедом" на Николаев повреждено учебное заведение, сгорел школьный автобус. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские войска с ночи терроризируют Николаевскую область. Утром под обстрел российских войск попало гражданское учебное заведение в Николаеве.
Об этом сообщили в ОГА и ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сегодня утром враг атаковал реактивным БПЛА типа "Shahed" г. Николаев.
В результате падения боеприпасов и их обломков во дворе учебного заведения загорелся автобус, повреждено здание и другие припаркованные автомобили.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Последствия атаки
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