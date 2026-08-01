Трое человек, в том числе - 4-летний ребенок, ранены в результате удара РФ по АЗС на Николаевщине

Сегодня днем, 1 августа, российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Николаевской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил и.о. начальника ОВА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, враг атаковал, предположительно с помощью БПЛА "Клин", автозаправочную станцию в Николаевском районе.

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Пострадавшие

Сообщается, что в результате атаки пострадали трое членов одной семьи: 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка.

Все получили легкие травмы и в настоящее время проходят обследование.

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