Трое человек, в том числе - 4-летний ребенок, ранены в результате удара РФ по АЗС на Николаевщине
Сегодня днем, 1 августа, российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Николаевской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил и.о. начальника ОВА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг атаковал, предположительно с помощью БПЛА "Клин", автозаправочную станцию в Николаевском районе.
Пострадавшие
Сообщается, что в результате атаки пострадали трое членов одной семьи: 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка.
Все получили легкие травмы и в настоящее время проходят обследование.
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