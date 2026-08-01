Троє людей, зокрема 4-річна дитина, поранені внаслідок удару РФ по АЗС на Миколаївщині
Сьогодні вдень, 1 серпня, російські війська вдарили по автозаправній станції у Миколаївській області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог атакував, попередньо БПЛА "Клин", автозаправну станцію в Миколаївському районі.
Постраждалі
Повідомляється, що внаслідок атаки постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь.
Усі зазнали легких травм та наразі проходять обстеження.
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