Троє людей, зокрема 4-річна дитина, поранені внаслідок удару РФ по АЗС на Миколаївщині

Сьогодні вдень, 1 серпня, російські війська вдарили по автозаправній станції у Миколаївській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог атакував, попередньо БПЛА "Клин", автозаправну станцію в Миколаївському районі.

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Постраждалі

Повідомляється, що внаслідок атаки постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь.

Усі зазнали легких травм та наразі проходять обстеження.

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