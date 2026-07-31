Росія знищила понад 200 АЗС в Україні, але паливної кризи немає, - FT

Російські війська знищили вже понад 200 автозаправних станцій у прифронтових регіонах України. Попри масштабні атаки, дефіциту пального чи паливної кризи в країні наразі немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, масовані удари по АЗС Росія використовує, щоб ускладнити логістику для цивільних і військових на ключових транспортних маршрутах, зокрема на трасі Київ – Харків. Видання також зазначає, що ці атаки можуть бути відповіддю на успішні удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

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За словами голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, атаки завдають збитків українському бізнесу, ускладнюють доставку товарів і можуть сприяти подорожчанню продукції в магазинах та сфері послуг через зростання логістичних витрат.

Найбільше постраждала Харківська область. За словами депутата облради Олександра Скорика, щонайменше 80 уражених автозаправних станцій розташовані саме там. Він також стверджував, що на ділянці траси між Харковом і Полтавою не залишилося жодної неушкодженої АЗС.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував цю інформацію, заявивши, що на цьому маршруті досі працюють окремі заправні станції. При цьому і він, і Скорик погоджуються, що перебоїв із постачанням пального чи його дефіциту в області немає.

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Крім Харківщини, під ударами російських військ опинилися автозаправні станції у Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. Зокрема, у Запорізькій області, за словами голови ОВА Івана Федорова, останнім часом було уражено понад 30 АЗС, які стали однією з пріоритетних цілей російських військ. На Полтавщині лише за кілька годин минулої суботи російські війська атакували чотири автозаправні станції вздовж траси на Харків.

Для ударів по АЗС окупанти використовують FPV-дрони, ударні безпілотники типу Shahed та керовані авіабомби. У відповідь Україна облаштовує над дорогами сотні кілометрів антидронових сіток для захисту транспортної інфраструктури.

Через постійну загрозу обстрілів більшість автозаправних станцій у прифронтових районах призупиняють роботу під час повітряних тривог і не працюють у нічний час, закликаючи водіїв заздалегідь планувати маршрути та заправку автомобілів.

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