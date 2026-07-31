Россия уничтожила более 200 АЗС в Украине, но топливного кризиса нет, - FT

Российские войска уничтожили уже более 200 автозаправочных станций в прифронтовых регионах Украины. Несмотря на масштабные атаки, дефицита топлива или топливного кризиса в стране пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, Россия использует массированные удары по АЗС, чтобы затруднить логистику для гражданских и военных на ключевых транспортных маршрутах, в частности на трассе Киев – Харьков. Издание также отмечает, что эти атаки могут быть ответом на успешные удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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По словам главы Полтавской ОВА Виталия Дякивничая, атаки наносят ущерб украинскому бизнесу, затрудняют доставку товаров и могут способствовать подорожанию продукции в магазинах и сфере услуг из-за роста логистических расходов.

Больше всего пострадала Харьковская область. По словам депутата облсовета Александра Скорика, по меньшей мере 80 поврежденных автозаправочных станций расположены именно там. Он также утверждал, что на участке трассы между Харьковом и Полтавой не осталось ни одной неповрежденной АЗС.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг эту информацию, заявив, что на этом маршруте до сих пор работают отдельные заправочные станции. При этом и он, и Скорик согласны с тем, что перебоев с поставками топлива или его дефицита в области нет.

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Помимо Харьковской области, под ударами российских войск оказались автозаправочные станции в Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. В частности, в Запорожской области, по словам главы ОВА Ивана Федорова, в последнее время было поражено более 30 АЗС, которые стали одной из приоритетных целей российских войск. В Полтавской области всего за несколько часов в минувшую субботу российские войска атаковали четыре автозаправочные станции вдоль трассы на Харьков.

Для ударов по АЗС оккупанты используют FPV-дроны, ударные беспилотники типа Shahed и управляемые авиабомбы. В ответ Украина устанавливает над дорогами сотни километров антидроновых сетей для защиты транспортной инфраструктуры.

Из-за постоянной угрозы обстрелов большинство автозаправочных станций в прифронтовых районах приостанавливают работу во время воздушных тревог и не работают в ночное время, призывая водителей заранее планировать маршруты и заправку автомобилей.

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