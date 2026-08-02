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Новини Фото Обстріли Миколаєва
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Унаслідок атаки РФ реактивним "Шахедом" на Миколаїв пошкоджено заклад освіти, згорів шкільний автобус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська з ночі тероризують Миколаївщину. Вранці під удар російських військ потрапив цивільний освітній заклад у Миколаєві.

Про це повідомили в ОВА та ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Сьогодні зранку ворог атакував реактивним БпЛА типу "Shahed" м. Миколаїв.

Унаслідок падіння боєприпасів та їхніх уламків у дворі освітнього закладу спалахнув автобус, пошкоджено будівлю та інші припарковані авто.

Пожежу ліквідували. Без постраждалих.

Дивіться: Троє людей, зокрема 4-річна дитина, поранені внаслідок удару РФ по АЗС на Миколаївщині

Наслідки атаки

Удар РФ по Миколаєву
Удар РФ по Миколаєву

Також дивіться: Ворог вдарив КАБами по громаді на Миколаївщині: пошкоджено будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Миколаєву

Автор: 

Миколаїв (1650) Миколаївська область (2407) обстріл (35961) Миколаївський район (245)
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