Унаслідок атаки РФ реактивним "Шахедом" на Миколаїв пошкоджено заклад освіти, згорів шкільний автобус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська з ночі тероризують Миколаївщину. Вранці під удар російських військ потрапив цивільний освітній заклад у Миколаєві.
Про це повідомили в ОВА та ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Сьогодні зранку ворог атакував реактивним БпЛА типу "Shahed" м. Миколаїв.
Унаслідок падіння боєприпасів та їхніх уламків у дворі освітнього закладу спалахнув автобус, пошкоджено будівлю та інші припарковані авто.
Пожежу ліквідували. Без постраждалих.
Наслідки атаки
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