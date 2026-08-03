Росія масовано атакувала південь України: є загиблі та десятки поранених

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. У Запорізькому районі загинув чоловік, ще десятки людей дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Запорізька область: понад тисячу ударів за добу

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, протягом доби окупанти завдали 1083 ударів по 49 населених пунктах області.

Російські війська здійснили 17 авіаударів, застосували 790 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, один раз обстріляли область із РСЗВ та завдали 275 артилерійських ударів.

Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще 37 зазнали поранень.

КАБ влучив у приватний сектор

Вранці 3 серпня російські війська скинули керовану авіабомбу на село Новотроїцьке Запорізького району.

Унаслідок удару були зруйновані приватні будинки та виникла пожежа. Загинув 77-річний чоловік, поранення дістала 85-річна жінка, якій надають медичну допомогу.

Миколаївщина: пошкоджені судна, ліцей і агропідприємство

У Миколаївській області російські війська протягом доби атакували регіон ударними безпілотниками типу Shahed, повідомив в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

У Миколаєві пошкоджено будівлю ліцею, виникла пожежа шкільного автобуса. Також під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району, де пошкоджено три цивільні судна.

У Снігурівці через атаку спалахнуло виробниче обладнання агропідприємства. За цими епізодами постраждалих немає.

Подружжя постраждало від атаки "Молніями"

Баштанський район російські війська атакували чотирма безпілотниками типу "Молнія" та одним FPV-дроном.

Унаслідок одного з ударів постраждало подружжя: 66-річний чоловік перебуває в лікарні у важкому, нестабільному стані, 63-річна жінка проходить амбулаторне лікування. Також пошкоджено приватний будинок.

Під час ранкової атаки було пошкоджено адміністративну будівлю та заклад торгівлі. Постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки РФ реактивним "Шахедом" на Миколаїв пошкоджено заклад освіти, згорів шкільний автобус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Херсонщина: одна людина загинула, семеро поранені

Протягом минулої доби російські війська продовжували масовані обстріли Херсонської області, застосовуючи авіацію, безпілотники та артилерію, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок атак одна людина загинула, ще щонайменше семеро дістали поранення.

З 06:00 2 серпня до 06:00 3 серпня під ворожими ударами перебували понад 40 населених пунктів області, зокрема Херсон, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Білозерка, Станіслав, Дар'ївка, Берислав, Високопілля, Нововоронцовка, Тягинка та інші. Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

Внаслідок обстрілів пошкоджено дев'ять багатоповерхових і 23 приватні будинки. Також зазнали пошкоджень музеї, церква, магазини, заклад харчування, перукарня, автозаправна станція, складські приміщення та приватні автомобілі.

За інформацією ОВА, через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро були поранені.

У Херсоні дрони атакували людей

Уранці 3 серпня російський безпілотник атакував Центральний район Херсона.

Внаслідок удару постраждав 47-річний чоловік. Медики діагностували у нього вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та множинні осколкові поранення спини. Потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, до лікарні доставили 44-річного жителя Херсона, який постраждав внаслідок атаки ворожого дрона на автомобіль у Центральному районі міста. У нього попередньо діагностували мінно-вибухову травму, триває дообстеження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон влучив у цивільний автомобіль в Херсоні: загинула жінка, ще двоє людей поранені