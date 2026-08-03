Удар РФ баллистикой по Радушному: с многодетной семьей Вороновых простились на Криворожье. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 августа 2026 года, в Радушном в Криворожском районе простились с многодетной семьей Вороновых. На местном кладбище похоронили Елену, Артема и их трех детей — Эмилию, Марка, Азария-Илая, которые погибли в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в дом в ночь на 30 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои. Кривой Рог".

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Что предшествовало?

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по селу Радушное в пригороде Кривого Рога. В результате прямого попадания в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли шесть человек, среди которых трое детей.

Известно, что 47-летний Артем и 41-летняя Елена воспитывали десятерых детей. Вместе с ними в доме находились 7 детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожника в Кривом Роге. Школьники Доминика, 15 лет; Виорика, 14 лет; Захарий, 12 лет; Азарий Илай, 11 лет; Федерика, 10 лет, и 6-летняя Эмилия. Также в доме находился полуторагодовалый внук Артема от старшего сына, который сейчас служит в армии.

На данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия. Судьба остальных детей неизвестна.

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