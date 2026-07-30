Выжил только Рокки: после удара РФ по Радушному из-под завалов спасли собаку многодетной семьи, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После российского ракетного удара по жилому дому в поселке Радушное в Криворожском районе из-под завалов спасли собаку многодетной семьи. Четвероногого по кличке Рокки спас журналист криворожского издания "Свои Кривой Рог".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали журналисты издания, которые обнародовали видео спасения животного.

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Рокки находился под обломками дома, привязанный на цепи. Несмотря на мощный удар, он чудом остался жив и, по предварительным данным, не получил травм.

Дом был полностью разрушен в результате прямого попадания российской баллистической ракеты. Погибли 47-летний Артем и 41-летняя Елена.

Вместе с ними в доме находились семеро детей: 17-летний Марк, 16-летняя Доминика, 14-летняя Виорика, 13-летний Захарий, 11-летний Азарий Илай, 9-летняя Федерика и 7-летняя Эмилия. Также в доме находился полуторагодовалый внук семьи — сын старшего сына, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

Часть тел спасатели уже извлекли из-под завалов, поиски остальных продолжаются.

На данный момент в Днепропетровской областной военной администрации официально подтвердили гибель шести человек.





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