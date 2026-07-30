Вижив тільки Роккі: після удару РФ по Радушному з-під завалів врятували собаку багатодітної родини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після російського ракетного удару по житловому будинку в селищі Радушне на Криворіжжі з-під завалів врятували собаку багатодітної родини. Чотирилапого на ім'я Роккі дістав журналіст криворізького видання "Свої Кривий Ріг".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли журналісти видання, які оприлюднили відео порятунку тварини.

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Роккі перебував під уламками будинку, прив'язаний на ланцюгу. Попри потужний удар він дивом залишився живим і, за попередніми даними, не зазнав ушкоджень.

Будинок був повністю зруйнований внаслідок прямого влучання російської балістичної ракети. Загинули 47-річний Артем та 41-річна Олена.

Разом із ними в будинку перебували семеро дітей: 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 9-річна Федеріка та 7-річна Емілія. Також у будинку був півторарічний онук родини – син найстаршого сина, який нині служить у Збройних силах України.

Частину тіл рятувальники вже деблокували з-під завалів, пошуки інших тривають.

Станом на цей час у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації офіційно підтвердили загибель шести людей.





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