У Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби за жертвами російського ракетного удару

У Кривому Розі 31 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по передмістю міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Ракета вбила щонайменше шістьох людей, серед них троє дітей

Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина.

За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей.

Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости.

У місті вшанують пам'ять загиблих

Голова ради оборони Кривого Рогу назвав загиблу родину дружньою, доброю та віруючою.

У зв'язку з трагедією 31 липня у Кривому Розі оголошено день жалоби. Жителі міста вшанують пам'ять загиблих унаслідок російського ракетного удару.

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