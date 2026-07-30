У Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби за жертвами російського ракетного удару
У Кривому Розі 31 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по передмістю міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Ракета вбила щонайменше шістьох людей, серед них троє дітей
Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина.
За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей.
Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости.
У місті вшанують пам'ять загиблих
Голова ради оборони Кривого Рогу назвав загиблу родину дружньою, доброю та віруючою.
У зв'язку з трагедією 31 липня у Кривому Розі оголошено день жалоби. Жителі міста вшанують пам'ять загиблих унаслідок російського ракетного удару.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль