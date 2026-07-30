В Кривом Роге 31 июля объявили день траура по жертвам российского ракетного удара
В Кривом Роге 31 июля объявлен днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по пригороду города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Ракета убила как минимум шестерых человек, среди них трое детей
Трагедия произошла в поселке Радушное, расположенном в нескольких километрах от Кривого Рога. Российская баллистическая ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья.
По последним данным, погибли как минимум шесть человек, в том числе трое детей.
Вилкул отметил, что после проведения генетических экспертиз число жертв может увеличиться.
В городе почтят память погибших
Председатель совета обороны Кривого Рога назвал погибшую семью дружелюбной, доброй и верующей.
В связи с трагедией 31 июля в Кривом Роге объявлен день траура. Жители города почтят память погибших в результате российского ракетного удара.
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