В Кривом Роге 31 июля объявили день траура по жертвам российского ракетного удара

В Кривом Роге 31 июля объявлен днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по пригороду города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Ракета убила как минимум шестерых человек, среди них трое детей

Трагедия произошла в поселке Радушное, расположенном в нескольких километрах от Кривого Рога. Российская баллистическая ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья.

По последним данным, погибли как минимум шесть человек, в том числе трое детей.

Вилкул отметил, что после проведения генетических экспертиз число жертв может увеличиться.

В городе почтят память погибших

Председатель совета обороны Кривого Рога назвал погибшую семью дружелюбной, доброй и верующей.

В связи с трагедией 31 июля в Кривом Роге объявлен день траура. Жители города почтят память погибших в результате российского ракетного удара.

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