Удар РФ балістикою по Радушному: із багатодітною родиною Воронових попрощалися на Криворіжжі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 серпня 2026 року, у Радушному на Криворіжжі попрощалися з багатодітною родиною Воронових. На місцевому цвинтарі поховали Олену, Артема та їхніх трьох дітей - Емілію, Марка, Азарія-Ілая, які загинули внаслідок прямого влучання російської балістичної ракети в будинок в ніч проти 30 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

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Що передувало?

Російські війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по селу Радушне в передмісті Кривого Рогу. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок, де проживала багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед яких 3 дитини.

Відомо, що 47-річний Артем та 41-річна Олена виховували десятьох дітей. Разом із ними в будинку перебували 7 дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі. Школярі Домініка, 15 років; Віоріка 14 років; Захарій 12 років; Азарій Ілай 11 років; Федеріка 10 років та 6-річна Емілія. Також в оселі перебував півторарічний онук Артем від найстаршого сина, який зараз служить у війську.

Саном на цей час точно відомо, що загинули батьки й троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля інших дітей - не відома.

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