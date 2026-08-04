В Запорожье ввели новый формат оповещения о возможных ударах по объектам инфраструктуры

В Запорожье ввели новый формат оповещения жителей о возможных ударах по объектам городской инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, в отдельных местах через громкоговорители объявляется эвакуация людей.

Сегодня проверялась эффективность и оперативность такого формата.

"Жизнь и здоровье - это приоритет. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, прислушивайтесь к оповещениям о КАБах, выполняйте рекомендации правоохранителей по вопросам безопасности", - подытожили в областной военной администрации.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Запорожье будет звучать специальный сигнал воздушной тревоги во время атак КАБами.

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