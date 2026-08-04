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Новости Объявление воздушной тревоги
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В Запорожье ввели новый формат оповещения о возможных ударах по объектам инфраструктуры

Формат оповещения в Запорожье изменился: подробности

В Запорожье ввели новый формат оповещения жителей о возможных ударах по объектам городской инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, в отдельных местах через громкоговорители объявляется эвакуация людей.

Сегодня проверялась эффективность и оперативность такого формата.

"Жизнь и здоровье - это приоритет. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, прислушивайтесь к оповещениям о КАБах, выполняйте рекомендации правоохранителей по вопросам безопасности", - подытожили в областной военной администрации.

Читайте: Изменен порядок подачи сигналов воздушной тревоги в Донецкой области, - ОВА

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Запорожье будет звучать специальный сигнал воздушной тревоги во время атак КАБами.

Читайте: Запорожье, Днепропетровская и Херсонская области под массированными ударами РФ: есть погибшие и десятки раненых

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Запорожье (3160) Запорожская область (4744) воздушная тревога (891) Запорожский район (760)
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