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Новости Обстрелы Запорожья
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Из-за российских обстрелов два села на Запорожье остались без света, более 5 тыс. абонентов обесточены, - ОГА

Более 5 тысяч потребителей в Запорожской области остались без электричества из-за атак РФ

Более 5 тысяч потребителей в Запорожском районе остались без электроснабжения в результате российских атак. Два населенных пункта полностью обесточены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, из-за вражеских ударов без света остались более 5 тысяч абонентов в Запорожском районе.

"Полностью обесточены два населенных пункта", — отметил Федоров.

Глава ОВА добавил, что аварийные бригады энергетиков начнут восстановление электроснабжения сразу же, как только это позволит обстановка с безопасностью.

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