Из-за российских обстрелов два села на Запорожье остались без света, более 5 тыс. абонентов обесточены, - ОГА
Более 5 тысяч потребителей в Запорожском районе остались без электроснабжения в результате российских атак. Два населенных пункта полностью обесточены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, из-за вражеских ударов без света остались более 5 тысяч абонентов в Запорожском районе.
"Полностью обесточены два населенных пункта", — отметил Федоров.
Глава ОВА добавил, что аварийные бригады энергетиков начнут восстановление электроснабжения сразу же, как только это позволит обстановка с безопасностью.
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