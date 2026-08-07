Через російські обстріли два села на Запоріжжі залишилися без світла, понад 5 тисяч абонентів знеструмлені, - ОВА

Понад 5 тисяч споживачів у Запорізькому районі залишилися без електропостачання внаслідок російських атак. Повністю знеструмлено два населені пункти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, через ворожі удари без світла залишилися понад 5 тисяч абонентів у Запорізькому районі.

"Повністю знеструмлено два населені пункти", – зазначив Федоров.

Очільник ОВА додав, що аварійні бригади енергетиків розпочнуть відновлення електропостачання одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

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