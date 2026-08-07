Через російські обстріли два села на Запоріжжі залишилися без світла, понад 5 тисяч абонентів знеструмлені, - ОВА
Понад 5 тисяч споживачів у Запорізькому районі залишилися без електропостачання внаслідок російських атак. Повністю знеструмлено два населені пункти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, через ворожі удари без світла залишилися понад 5 тисяч абонентів у Запорізькому районі.
"Повністю знеструмлено два населені пункти", – зазначив Федоров.
Очільник ОВА додав, що аварійні бригади енергетиків розпочнуть відновлення електропостачання одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.
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