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Новини Обстріли Запоріжжя Удари по енергетиці
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Рашисти вдарили по ЛЕП, знеструмлено понад 45 тис. споживачів у Запоріжжі

Понад 45 тис. абонентів знеструмлено: РФ пошкодила ЛЕП у Запоріжжі

Внаслідок удару РФ по Запоріжжю було знеструмлено понад 45 тисяч абонентів.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Російський дрон пошкодив лінію електропередачі. Частина абонентів заживлена у перші пів години після удару", - йдеться в повідомленні.

Наразі без світла - 23 тис. споживачів.

Відновлювальні роботи тривають.

Читайте: Рашисти атакують дронами Чернігів: пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби росіяни завдали 1083 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.

Також дивіться: РФ вдарила двома КАБами по багатоповерхівці в Херсоні. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2281) обстріл (35974) Запорізька область (5117) відключення світла (1358) Запорізький район (759)
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