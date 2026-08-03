Рашисти вдарили по ЛЕП, знеструмлено понад 45 тис. споживачів у Запоріжжі
Внаслідок удару РФ по Запоріжжю було знеструмлено понад 45 тисяч абонентів.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Російський дрон пошкодив лінію електропередачі. Частина абонентів заживлена у перші пів години після удару", - йдеться в повідомленні.
Наразі без світла - 23 тис. споживачів.
Відновлювальні роботи тривають.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби росіяни завдали 1083 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.
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