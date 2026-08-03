Рашисти атакують дронами Чернігів: пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа

Зранку 3 серпня 2026 року війська РФ атакують ударними дронами територію Чернігова.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, наразі ворог атакує місто за допомогою БпЛА.

"Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

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Інформація щодо наслідків ворожої атаки наразі уточнюється.

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