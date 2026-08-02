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Новини Фото Атака безпілотників на Чернігів
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Атака РФ на супермаркет у Чернігові: у лікарні померла поранена жінка, її донька загинула на місці удару. ФОТО

Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по АТБ у Чернігові - у лікарні померла ще одна постраждала.

Про це повідомила її племінниця Ольга Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

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У лікарні померла поранена в Чернігові 47-річна Наталія Бачурна
Фото: Ольга Єрмак / фейсбук
Наталія Бачурна

Що відомо

Як зазначається, у лікарні померла 47-річна Наталія Бачурна. Повідомляється, що жінка кілька днів боролася за життя, їй зробили кілька операцій, але врятувати жінку не вдалося.

Також відомо, що 26 липня внаслідок російського удару по супермаркету АТБ у Чернігові загинула її 23-річна донька Вікторія Орех.

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Вікторія Орех
Фото: Ольга Єрмак / фейсбук
Вікторія Орех

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Автор: 

обстріл (35961) Чернігів (839) Чернігівська область (1399) Чернігівський район (213)
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