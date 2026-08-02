Атака РФ на супермаркет у Чернігові: у лікарні померла поранена жінка, її донька загинула на місці удару. ФОТО
Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по АТБ у Чернігові - у лікарні померла ще одна постраждала.
Про це повідомила її племінниця Ольга Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, у лікарні померла 47-річна Наталія Бачурна. Повідомляється, що жінка кілька днів боролася за життя, їй зробили кілька операцій, але врятувати жінку не вдалося.
Також відомо, що 26 липня внаслідок російського удару по супермаркету АТБ у Чернігові загинула її 23-річна донька Вікторія Орех.
Що передувало?
- Увечері 26 липня російські війська атакували Чернігів безпілотником, який влучив у супермаркет АТБ у районі ЗАЗ, двоє людей, серед яких 10-річна дівчинка, загинуло, 12 осіб у лікарнях, четверо у важкому стані, серед поранених є діти.
- У Чернігові 27 липня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.
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