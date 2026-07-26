Зеленський відреагував на удар РФ по Чернігову: Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по супермаркету у Чернігові. Він наголосив на необхідності посилення міжнародних санкцій проти Росії та закликав партнерів надати Україні більше засобів для захисту неба.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по супермаркету в Чернігові

"Росіяни продовжують "перемагати" звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу", - заявив президент.

За його словами, наразі відомо про тринадцятьох поранених та загиблих, серед яких дитина.

"Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють усі необхідні служби та надають допомогу людям", - сказав Зеленський.

Авіаудар по Запоріжжю

Також він зазначив, що сьогодні росіяни били по Запоріжжю авіабомбами. Внаслідок ударів одна людина загинула, також є поранені. Він висловив співчуття рідним загиблої людини.

Заклик до світу щодо посилення тиску на РФ

"Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів", - додав глава держави.

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Удар по Чернігову

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Чернігів безпілотником, який влучив у супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. За попередніми даними, загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина. Понад 10 осіб поранені.

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