РФ вдарила по АТБ у Чернігові: двоє загиблих, серед них дитина, ще семеро поранених. ФОТО (оновлено)
Російські війська атакували Чернігів безпілотником, який влучив у супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. За попередніми даними, загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано падіння БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. Наслідки атаки уточнюються", - написав він.
Жертви атаки на АТБ
- На даний момент відомо про 2 загиблих та 4 поранених.
- На жаль, серед загиблих є дитина 10 років.
Одна людина перебуває у важкому стані.
На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
ОНОВЛЕННЯ
"Уточнена інформація: Кількість поранених зросла до семи", - написав Брижинський.
Топ коментарі
+3 ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар26.07.2026 17:00 Відповісти Посилання
+2 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар26.07.2026 16:58 Відповісти Посилання
+1 Максим Коваленко
показати весь коментар26.07.2026 17:03 Відповісти Посилання
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