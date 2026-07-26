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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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РФ вдарила по АТБ у Чернігові: двоє загиблих, серед них дитина, ще семеро поранених. ФОТО (оновлено)

Російський дрон поцілив у супермаркет у Чернігові

Російські війська атакували Чернігів безпілотником, який влучив у супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. За попередніми даними, загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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"Зафіксовано падіння БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. Наслідки атаки уточнюються", - написав він.

Жертви атаки на АТБ

  • На даний момент відомо про 2 загиблих та 4 поранених.
  • На жаль, серед загиблих є дитина 10 років.

Одна людина перебуває у важкому стані.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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ОНОВЛЕННЯ

"Уточнена інформація: Кількість поранених зросла до семи", - написав Брижинський.

Російський дрон поцілив у супермаркет у Чернігові

Автор: 

Чернігів (832) АТБ (18) Чернігівська область (1386) Чернігівський район (206)
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Топ коментарі
+3
Сіток не вистачить ...те що з ******** розповідають журнашлюшки не відповідає дійсності..
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26.07.2026 17:00 Відповісти
+2
Горіти у Пеклі, УСІМ кацапським недофашикам... Царство Небесне загиблим.
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26.07.2026 16:58 Відповісти
+1
портніков? це той хто казав що воювати повинні всі? але сам не йде?
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26.07.2026 17:03 Відповісти

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