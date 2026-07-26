РФ вдарила по АТБ у Чернігові: двоє загиблих, серед них дитина, ще семеро поранених. ФОТО (оновлено)

Російські війська атакували Чернігів безпілотником, який влучив у супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. За попередніми даними, загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Зафіксовано падіння БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. Наслідки атаки уточнюються", - написав він.

Жертви атаки на АТБ

На даний момент відомо про 2 загиблих та 4 поранених.

На жаль, серед загиблих є дитина 10 років.

Одна людина перебуває у важкому стані.



На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Також дивіться: У Чернігові жінка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер із McDonald’s, – СБУ. ФОТО

ОНОВЛЕННЯ

"Уточнена інформація: Кількість поранених зросла до семи", - написав Брижинський.