У Чернігові жінка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер із McDonald’s, – СБУ. ФОТО

У Чернігові правоохоронці затримали жінку, яка, за попередніми даними, намагалася передати військовослужбовцям на одному з блокпостів замасковану вибухівку. Вибуховий пристрій був захований під бургер із McDonald's.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління Служби безпеки України в Чернігівській області, затримання провели співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою.

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За інформацією спецслужби, жінка принесла військовим пакунок із логотипом мережі McDonald's. Усередині під бургер було замасковано вибуховий пристрій.

Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва прокуратури проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру.

У СБУ зазначили, що подробиці кримінального провадження та обставини спроби передачі вибухівки оприлюднять згодом, після завершення першочергових слідчих дій.





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