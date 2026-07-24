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В Чернигове женщина пыталась передать военным взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald’s, – СБУ. ФОТО

В Чернигове правоохранители задержали женщину, которая, по предварительным данным, пыталась передать военнослужащим на одном из блокпостов замаскированные взрывчатые вещества. Взрывное устройство было спрятано под бургером из McDonald's.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Черниговской области, задержание провели сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и прокуратурой.

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По информации спецслужбы, женщина принесла военным пакет с логотипом сети McDonald's. Внутри под бургером было замаскировано взрывное устройство.

В настоящее время следователи Службы безопасности под процессуальным руководством прокуратуры проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители решают вопрос о предъявлении задержанной подозрения.

В СБУ отметили, что подробности уголовного производства и обстоятельства попытки передачи взрывчатки будут обнародованы позже, после завершения первоочередных следственных действий.

В Чернигове задержали женщину со взрывчаткой, спрятанной в бургере
В Чернигове задержали женщину со взрывчаткой, спрятанной в бургере

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Автор: 

взрывчатка (872) СБУ (20913) Чернигов (996) военнослужащие (6624) Черниговская область (1637) Черниговский район (203)
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Топ комментарии
+15
тепер цей бургер засунути цій потворі в одне місце!
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24.07.2026 12:20 Ответить
+10
Явно не сама паяла
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24.07.2026 12:21 Ответить
+10
примусити кацапську су ку зжерти той "бургер".
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24.07.2026 12:25 Ответить

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