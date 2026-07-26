РФ ударила по АТБ в Чернигове: двое погибших, среди них ребенок, 20 пострадавших. ФОТО (обновлено)
Российские войска атаковали Чернигов с помощью беспилотника, который попал в супермаркет АТБ в районе ЗАЗ. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано падение БПЛА на супермаркет АТБ в районе ЗАЗ. Последствия атаки уточняются", — написал он.
Жертвы атаки на АТБ
- На данный момент известно о 2 погибших и 3 раненых.
- К сожалению, среди погибших есть ребенок 10 лет.
Один человек находится в тяжелом состоянии.
На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
ОБНОВЛЕНИЕ
"Уточненная информация: Число раненых возросло до семи", - написал Брижинский.
В 17:33 Брижинский сообщил уточненную информацию о пострадавших. Число раненых возросло до 13, среди них - 4 мужчин и 9 женщин. Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Другим оказали помощь амбулаторно.
В 18:33 Брижинский сообщил, что за медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них госпитализированы.
Два человека погибли, среди них — 10-летняя девочка.
В целом враг нанес удары по трем локациям: супермаркету АТБ, СТО и складскому помещению.
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