РФ ударила по АТБ в Чернигове: двое погибших, среди них ребенок, 20 пострадавших. ФОТО (обновлено)

Российские войска атаковали Чернигов с помощью беспилотника, который попал в супермаркет АТБ в районе ЗАЗ. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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"Зафиксировано падение БПЛА на супермаркет АТБ в районе ЗАЗ. Последствия атаки уточняются", — написал он.

Жертвы атаки на АТБ

На данный момент известно о 2 погибших и 3 раненых.

К сожалению, среди погибших есть ребенок 10 лет.

Один человек находится в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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ОБНОВЛЕНИЕ

"Уточненная информация: Число раненых возросло до семи", - написал Брижинский.

В 17:33 Брижинский сообщил уточненную информацию о пострадавших. Число раненых возросло до 13, среди них - 4 мужчин и 9 женщин. Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Другим оказали помощь амбулаторно.

В 18:33 Брижинский сообщил, что за медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них госпитализированы.

Два человека погибли, среди них — 10-летняя девочка.

В целом враг нанес удары по трем локациям: супермаркету АТБ, СТО и складскому помещению.