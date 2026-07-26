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Новости Атака беспилотников на Чернигов
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РФ ударила по АТБ в Чернигове: двое погибших, среди них ребенок, 20 пострадавших. ФОТО (обновлено)

Российский дрон поразил супермаркет в Чернигове

Российские войска атаковали Чернигов с помощью беспилотника, который попал в супермаркет АТБ в районе ЗАЗ. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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"Зафиксировано падение БПЛА на супермаркет АТБ в районе ЗАЗ. Последствия атаки уточняются", — написал он.

Жертвы атаки на АТБ

  • На данный момент известно о 2 погибших и 3 раненых.
  • К сожалению, среди погибших есть ребенок 10 лет.

Один человек находится в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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ОБНОВЛЕНИЕ

"Уточненная информация: Число раненых возросло до семи", - написал Брижинский.

В 17:33 Брижинский сообщил уточненную информацию о пострадавших. Число раненых возросло до 13, среди них - 4 мужчин и 9 женщин. Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Другим оказали помощь амбулаторно.

В 18:33 Брижинский сообщил, что за медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них госпитализированы.

Два человека погибли, среди них — 10-летняя девочка.

В целом враг нанес удары по трем локациям: супермаркету АТБ, СТО и складскому помещению.

Російський дрон поцілив у супермаркет у Чернігові

Автор: 

Чернигов (1037) АТБ (33) Черниговская область (1683) Черниговский район (204)
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Топ комментарии
+8
Горіти у Пеклі, УСІМ кацапським недофашикам... Царство Небесне загиблим.
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26.07.2026 16:58 Ответить
+5
А ты сколько лично орков задвухсо́тил? Ты знаешь как Чернигов авиацией сносили и сколько там людей погибло? Сколько гражданских в тро записалось и как практически с одним стрелковым оружием отстояли город. Не было техники нихрена. Ни света. Ни воды. Под Черниговом сорока тысячная группировка кацапская стояла с кучей техники, артиллерии и с самолётами с беларуских аэродромов. И ты ещё пот открываешь всех в кацапы записываешь. Мы их не хлебом солью встречали, а пулями. Ты хоть раз был под обстрелом или под бомбардировкой? Нет? Так не хер на людей гнать которые это пережили, а многи и нет.
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26.07.2026 18:21 Ответить
+4
Накуй иди. Если бы не мы то к Киеву такая бы толпа подошла, которую мы полтора месяца сдерживали, а в город не пустили. Ты только что плюнул в лицо всем погибшим.
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26.07.2026 17:59 Ответить

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