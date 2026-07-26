Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову: Это сознательный российский террор, не имеющий никакого военного оправдания. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по супермаркету в Чернигове. Он подчеркнул необходимость ужесточения международных санкций против России и призвал партнеров предоставить Украине больше средств для защиты воздушного пространства.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар по супермаркету в Чернигове

"Россияне продолжают "наносить удары" по обычным гражданским объектам. Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили просто по людям без какого-либо военного смысла", — заявил президент.

По его словам, на данный момент известно о тринадцати раненых и погибших, среди которых есть ребенок.

"Мои соболезнования родным и близким. Сейчас на месте работают все необходимые службы и оказывают помощь людям", — сказал Зеленский.

Авиаудар по Запорожью

Также он отметил, что сегодня россияне наносили удары по Запорожью авиабомбами. Вследствие ударов один человек погиб, также есть раненые. Он выразил соболезнования родным погибшего.

Призыв к миру об усилении давления на РФ

"Это сознательный российский террор, который не имеет никакого военного оправдания. Нужны более жесткие санкции против России, больше поддержки для Украины, больше средств для защиты нашего неба и больше возможностей для наших воинов", — добавил глава государства.

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Удар по Чернигову

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Чернигов беспилотником, который попал в супермаркет АТБ в районе ЗАЗ. По предварительным данным, погибли два человека, среди них 10-летний ребенок. Более 10 человек ранены.

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