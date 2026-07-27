Удар по супермаркету АТБ у Чернігові здійснила бригада РФ "ГРОМ "Каскад", - дані ГУР
Головне управління розвідки Міноборони України встановило підрозділ російської армії, причетний до удару по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня. За даними розвідки, атаку реактивним дроном "Герань-4" здійснила бойова група №3 окремої бригади безпілотної авіації РФ "ГРОМ "Каскад".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
26 липня 2026 року о 16:12 держава-агресор росія вдарила по продуктовому супермаркету АТБ у місті Чернігів реактивним безпілотником "ґєрань 4".
Унаслідок цілеспрямованого терористичного удару росіян по цивільному об’єкту загинули двоє українців, зокрема 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали поранень, серед них ― троє дітей.
Що відомо ГУР про воєнних злочинців
ГУР МО України розкриває підрозділ російської окупаційної армії, який скоїв воєнний злочин: запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету здійснили московити зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації "ГРОМ "каскад".
Старший групи — сєрґунін а.о.
Який застосували безпілотник?
Воєнні злочинці запустили безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, із дронопорту в населеному пункті навля брянської області. Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває.
Окрема бригада безпілотної авіації "ГРОМ "каскад" діє у структурі військово-космічних сил армії держави-агресора росії та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об’єктах.
Бригада "ГРОМ "каскад" має репутацію підрозділу для так званої "елітної" касти московитів ― зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, регіональних князьків та іншої нечисті. Так звані "привілейовані" мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус "учасника" злочинної війни проти України.
Що передувало?
- Увечері 26 липня російські війська атакували Чернігів безпілотником, який влучив у супермаркет АТБ у районі ЗАЗ, двоє людей, серед яких 10-річна дівчинка, загинуло, 12 осіб у лікарнях, четверо у важкому стані, серед поранених є діти.
- У Чернігові 27 липня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.
- Нагадаємо, минулого року ГУР МО України розкрило особу командира бригади "ГРОМ "каскад" ― воєнного злочинця нєґруба руслана ніколаєвіча.
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