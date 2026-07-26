Цілеспрямований удар: російський БпЛА з відеокамерою атакував АТБ у Чернігові, - Нацполіція

Для атаки по АТБ у Чернігові ворог використав дрон з відеокамерою.

Про це голова Нацполіції у Чернігівський області Володимир Тимошко повідомив у коментарі Суспільному, пише Цензор.НЕТ.

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Росіяни цілеспрямовано били по цивільному об'єкту

Тимошко зазначив, що такі висновки вдалося зробити після попередньої вибухотехнічної експертизи. Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано били по цивільному об'єкту задля більшої кількості жертв.

"Це вказує, що це не воєнні дії, це акт тероризму, акт їх безглуздої ненависті до всього, що пов'язано з українством і Україною. Зокрема, їх ненависті до будь-якої людини, в тому числі до цивільних", - додав голова Нацполіції у Чернігівський області.

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РФ вдарила по АТБ у Чернігові

Станом на 17:33 кількість постраждалих унаслідок падіння БпЛА на АТБ у Чернігові зросла до 13 людей — четверо чоловіків та девʼятеро жінок. Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому.

Також Володимир Тимошко підтвердив вибухи російських БпЛА ще на двох локаціях. За інформацією пресслужби Чернігіської міськради, на одній локації пошкоджено гараж та автомобіль, а на іншій — загорілися три автомобілі.

Президент Зеленський відреагував на удар РФ по Чернігову. За його словами. це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання.