УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12425 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Чернігів
2 402 11

Цілеспрямований удар: російський БпЛА з відеокамерою атакував АТБ у Чернігові, - Нацполіція

Атака на АТБ у Чернігові

Для атаки по АТБ у Чернігові ворог використав дрон з відеокамерою.

Про це голова Нацполіції у Чернігівський області Володимир Тимошко повідомив у коментарі Суспільному, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіяни цілеспрямовано били по цивільному об'єкту

Тимошко зазначив, що такі висновки вдалося зробити після попередньої вибухотехнічної експертизи. Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано били по цивільному об'єкту задля більшої кількості жертв.

"Це вказує, що це не воєнні дії, це акт тероризму, акт їх безглуздої ненависті до всього, що пов'язано з українством і Україною. Зокрема, їх ненависті до будь-якої людини, в тому числі до цивільних", - додав голова Нацполіції у Чернігівський області.

Також читайте: У Чернігові жінка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер із McDonald’s, – СБУ. ФОТО

РФ вдарила по АТБ у Чернігові

Станом на 17:33 кількість постраждалих унаслідок падіння БпЛА на АТБ у Чернігові зросла до 13 людей — четверо чоловіків та девʼятеро жінок. Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому.

Також Володимир Тимошко підтвердив вибухи російських БпЛА ще на двох локаціях. За інформацією пресслужби Чернігіської міськради, на одній локації пошкоджено гараж та автомобіль, а на іншій — загорілися три автомобілі.

Президент Зеленський відреагував на удар РФ по Чернігову. За його словами. це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання.

Автор: 

обстріл (35850) Чернігів (832) атака (1825) Чернігівська область (1386) Чернігівський район (206)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Як би ж в України був Президент...
показати весь коментар
26.07.2026 19:02 Відповісти
+4
Президен відреагував на удар рф пр Чернігову. Вибачте, але слова співчуття це не реакці президента та ще й Верховного Головнокомандувача, це констатація давно відомого факту, що рашисти це.терористи.
Реакція президента, це ненайно розібратись чому таке сталося і дрони не були збиті і чого саме не вистачає для захисту Чернігова, як і будь якого прикордонного міста і негайне надати розпорядження і те чого не вистачає місту і Чернігівщині для оборони. Млжливо не вистачає вогневих груп, ребів, перехоплювачів. Оце адекватна реакція президента.
показати весь коментар
26.07.2026 18:59 Відповісти
+1
Кацапи показують, на скільки болісними для них були удари по складам ВБ. Значить треба продовжувати з посиленим завзяттям
показати весь коментар
26.07.2026 19:40 Відповісти

Завантаження...

 
 