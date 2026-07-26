Целенаправленный удар: российский БПЛА с видеокамерой атаковал АТБ в Чернигове, — Нацполиция

Для атаки на АТБ в Чернигове враг использовал дрон с видеокамерой.

Об этом глава Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко сообщил в комментарии "Суспільному", пишет Цензор.НЕТ.

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Россияне целенаправленно наносили удары по гражданскому объекту

Тимошко отметил, что такие выводы удалось сделать после предварительной взрывотехнической экспертизы. Он подчеркнул, что россияне целенаправленно наносили удары по гражданскому объекту с целью увеличения числа жертв.

"Это указывает на то, что это не военные действия, это акт терроризма, акт их бессмысленной ненависти ко всему, что связано с украинством и Украиной. В частности, их ненависти к любому человеку, в том числе к гражданским", — добавил глава Нацполиции в Черниговской области.

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Россия нанесла удар по АТБ в Чернигове

По состоянию на 17:33 число пострадавших вследствие падения БПЛА на АТБ в Чернигове возросло до 13 человек — четверо мужчин и девять женщин. Троих человек госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальным оказали помощь амбулаторно и отпустили домой.

Также Владимир Тимошко подтвердил взрывы российских БПЛА ещё в двух местах. По информации пресс-службы Черниговского горсовета, в одном месте повреждены гараж и автомобиль, а в другом — загорелись три автомобиля.

Президент Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову. По его словам, это сознательный российский террор, не имеющий никакого военного оправдания.