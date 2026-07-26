Целенаправленный удар: российский БПЛА с видеокамерой атаковал АТБ в Чернигове, — Нацполиция
Для атаки на АТБ в Чернигове враг использовал дрон с видеокамерой.
Об этом глава Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко сообщил в комментарии "Суспільному", пишет Цензор.НЕТ.
Россияне целенаправленно наносили удары по гражданскому объекту
Тимошко отметил, что такие выводы удалось сделать после предварительной взрывотехнической экспертизы. Он подчеркнул, что россияне целенаправленно наносили удары по гражданскому объекту с целью увеличения числа жертв.
"Это указывает на то, что это не военные действия, это акт терроризма, акт их бессмысленной ненависти ко всему, что связано с украинством и Украиной. В частности, их ненависти к любому человеку, в том числе к гражданским", — добавил глава Нацполиции в Черниговской области.
Россия нанесла удар по АТБ в Чернигове
По состоянию на 17:33 число пострадавших вследствие падения БПЛА на АТБ в Чернигове возросло до 13 человек — четверо мужчин и девять женщин. Троих человек госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальным оказали помощь амбулаторно и отпустили домой.
Также Владимир Тимошко подтвердил взрывы российских БПЛА ещё в двух местах. По информации пресс-службы Черниговского горсовета, в одном месте повреждены гараж и автомобиль, а в другом — загорелись три автомобиля.
Президент Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову. По его словам, это сознательный российский террор, не имеющий никакого военного оправдания.
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