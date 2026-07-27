Удар РФ по супермаркету в Чернігові: 12 осіб у лікарнях, четверо у важкому стані, серед поранених є діти. ФОТОрепортаж

Ворог використав реактивні "герані" для вчорашньої атаки на Чернігів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви

Він нагадав, що жорстокий удар серед дня по супермаркету забрав життя двох людей.

















Дівчинці було лише 10 років, в вбитій РФ молодій дівчині - 23 роки, уточнив очільник області.

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Стан поранених

За його словами, наразі 25 постраждалих унаслідок цього удару. Серед них - четверо дітей.

"10-річний хлопчик зараз у лікарні. Також постраждали хлопці, яким 11 і 17 років, а ще дівчинка, якій майже 2 роки. Усього 12 людей зараз у лікарнях. Четверо з них у важкому стані. Всім постраждалим медики надали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні

За даними ОВА, інший дрон знищив СТО й автівки, які були там.

Також пізніше було зафіксовано удар по підприємству, де виникла пожежа, а пізно ввечері - приліт на території підприємства харчової промисловості. Поранений 48-річний чоловік перебуває у лікарні.

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27 липня в Чернігові - день жалоби.