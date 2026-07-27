Удар РФ по супермаркету в Чернигове: 12 человек в больницах, четверо в тяжелом состоянии, среди раненых есть дети. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг применил реактивные "герани" для вчерашней атаки на Чернигов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.
Жертвы
Он напомнил, что жестокий удар посреди дня по супермаркету унес жизни двух человек.
Девочке было всего 10 лет, а убитой РФ молодой девушке - 23 года, уточнил глава области.
Состояние раненых
По его словам, на данный момент 25 человек пострадали в результате этого удара. Среди них - четверо детей.
"10-летний мальчик сейчас в больнице. Также пострадали мальчики 11 и 17 лет, а также девочка, которой почти 2 года. Всего 12 человек сейчас находятся в больницах. Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении
По данным ОВА, другой дрон уничтожил СТО и находившиеся там автомобили.
Также позже был зафиксирован удар по предприятию, где возник пожар, а поздно вечером - попадание на территорию предприятия пищевой промышленности. Раненый 48-летний мужчина находится в больнице.
27 июля в Чернигове - день траура.
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