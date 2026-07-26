В Чернигове объявили День траура
В Чернигове 27 июля объявили День траура по погибшим вследствие вражеской атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брыжинского в Telegram.
"В память о погибших завтра, 27 июля, в Чернигове объявлен День траура", — отметил Дмитрий Брыжинский.
По его словам, российские войска нанесли удары сразу по трем объектам в городе.
Россия нанесла удары по городу
Под ударом оказались супермаркет АТБ, станция технического обслуживания и складское помещение.
За медицинской помощью обратились 20 человек. Троих из них госпитализировали.
Ранее сообщалось, что вследствие удара дрона по супермаркету число раненых возросло до 13 человек, также известно о двух погибших.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар и подчеркнул, что это сознательный террор, не имеющий никакого военного оправдания.
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