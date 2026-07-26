У Чернігові оголосили День жалоби

У Чернігові 27 липня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського в Телеграмі.

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"У пам’ять про загиблих завтра, 27 липня, у Чернігові оголошено День жалоби", — зазначив Дмитро Брижинський.

За його словами, російські війська завдали ударів одразу по трьох локаціях у місті.

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Росія ударила по місту

Під атакою опинилися супермаркет АТБ, станція технічного обслуговування та складське приміщення.

За медичною допомогою звернулися 20 людей. Трьох із них госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару дрона по супермаркету кількість поранених зросла до 13 осіб, також відомо про двох загиблих.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар та наголосив, що це свідомий терор, який не має жодного військового виправдання.

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