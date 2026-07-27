Удар по супермаркету АТБ в Чернигове нанесла бригада РФ "ГРОМ "Каскад", - данные ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины установило подразделение российской армии, причастное к удару по супермаркету АТБ в Чернигове 26 июля. По данным разведки, атаку с помощью реактивного дрона "Герань-4" совершила боевая группа № 3 отдельной бригады беспилотной авиации РФ "ГРОМ "Каскад".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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26 июля 2026 года в 16:12 государство-агрессор Россия нанесло удар по продуктовому супермаркету АТБ в городе Чернигов реактивным беспилотником "Герань-4".

В результате целенаправленного террористического удара россиян по гражданскому объекту погибли двое украинцев, в том числе 10-летний ребенок. Еще 25 человек получили ранения, среди них - трое детей.

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Что известно ГУР о военных преступниках

ГУР МО Украины раскрывает подразделение российской оккупационной армии, совершившее военное преступление: запуск реактивного дрона по черниговскому супермаркету осуществили московиты из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад"".

Старший группы - сергунин А.О.

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Какой беспилотник был использован?

Военные преступники запустили беспилотник, оснащенный видеокамерой, с дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области. Идентификация непосредственных исполнителей преступления и других причастных лиц продолжается.



Отдельная бригада беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад" действует в структуре военно-космических сил армии государства-агрессора России и специализируется на атаках дальнобойными дронами, в частности по украинским гражданским объектам.



Бригада "ГРОМ "Каскад" имеет репутацию подразделения для так называемой "элитной" касты московитов - в частности, чиновников, депутатов, бюрократов, региональных князьков и прочей нечисти. Так называемые "привилегированные" имеют возможность заключить краткосрочный контракт на несколько месяцев и, не приближаясь к зоне боевых действий, получить статус "участника" преступной войны против Украины.

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Что предшествовало?