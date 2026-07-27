Удар по супермаркету АТБ в Чернигове нанесла бригада РФ "ГРОМ "Каскад", - данные ГУР
Главное управление разведки Минобороны Украины установило подразделение российской армии, причастное к удару по супермаркету АТБ в Чернигове 26 июля. По данным разведки, атаку с помощью реактивного дрона "Герань-4" совершила боевая группа № 3 отдельной бригады беспилотной авиации РФ "ГРОМ "Каскад".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
26 июля 2026 года в 16:12 государство-агрессор Россия нанесло удар по продуктовому супермаркету АТБ в городе Чернигов реактивным беспилотником "Герань-4".
В результате целенаправленного террористического удара россиян по гражданскому объекту погибли двое украинцев, в том числе 10-летний ребенок. Еще 25 человек получили ранения, среди них - трое детей.
Что известно ГУР о военных преступниках
ГУР МО Украины раскрывает подразделение российской оккупационной армии, совершившее военное преступление: запуск реактивного дрона по черниговскому супермаркету осуществили московиты из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад"".
Старший группы - сергунин А.О.
Какой беспилотник был использован?
Военные преступники запустили беспилотник, оснащенный видеокамерой, с дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области. Идентификация непосредственных исполнителей преступления и других причастных лиц продолжается.
Отдельная бригада беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад" действует в структуре военно-космических сил армии государства-агрессора России и специализируется на атаках дальнобойными дронами, в частности по украинским гражданским объектам.
Бригада "ГРОМ "Каскад" имеет репутацию подразделения для так называемой "элитной" касты московитов - в частности, чиновников, депутатов, бюрократов, региональных князьков и прочей нечисти. Так называемые "привилегированные" имеют возможность заключить краткосрочный контракт на несколько месяцев и, не приближаясь к зоне боевых действий, получить статус "участника" преступной войны против Украины.
Что предшествовало?
- Вечером 26 июляроссийские войска атаковали Чернигов беспилотником, который попал в супермаркет АТБ в районе ЗАЗ, двое человек, среди которых 10-летняя девочка, погибли, 12 человек находятся в больницах, четверо - в тяжелом состоянии, среди раненых есть дети.
- В Чернигове 27 июля объявили День траура по погибшим в результате вражеской атаки.
- Напомним, в прошлом году ГУР МО Украины раскрыло личность командира бригады "ГРОМ "Каскад" - военного преступника Негруба Руслана Николаевича.
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