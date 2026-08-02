Атака РФ на супермаркет в Чернигове: в больнице умерла раненая женщина, ее дочь погибла на месте удара. ФОТО

Увеличилось число погибших в результате российского удара по АТБ в Чернигове— в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Об этом сообщила ее племянница Ольга Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в больнице скончалась 47-летняя Наталья Бачурна. Сообщается, что женщина несколько дней боролась за жизнь, ей сделали несколько операций, но спасти женщину не удалось.

Также известно, что 26 июля в результате российского удара по супермаркету АТБ в Чернигове погибла ее 23-летняя дочь Виктория Орех.

Читайте также: Удар по супермаркету АТБ в Чернигове нанесла бригада РФ "ГРОМ "Каскад", — данные ГУР

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову: Это сознательный российский террор, не имеющий никакого военного оправдания. ВИДЕО

Что предшествовало?