Атака РФ на супермаркет в Чернигове: в больнице умерла раненая женщина, ее дочь погибла на месте удара. ФОТО
Увеличилось число погибших в результате российского удара по АТБ в Чернигове— в больнице умерла еще одна пострадавшая.
Об этом сообщила ее племянница Ольга Ермак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в больнице скончалась 47-летняя Наталья Бачурна. Сообщается, что женщина несколько дней боролась за жизнь, ей сделали несколько операций, но спасти женщину не удалось.
Также известно, что 26 июля в результате российского удара по супермаркету АТБ в Чернигове погибла ее 23-летняя дочь Виктория Орех.
Что предшествовало?
- Вечером 26 июля российские войска атаковали Чернигов беспилотником, который попал в супермаркет АТБ в районе ЗАЗ, двое человек, среди которых 10-летняя девочка, погибли, 12 человек находятся в больницах, четверо в тяжелом состоянии, среди раненых есть дети.
- В Чернигове 27 июля объявили День траура по погибшим в результате вражеской атаки.
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