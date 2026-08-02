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Новости Фото Атака беспилотников на Чернигов
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Атака РФ на супермаркет в Чернигове: в больнице умерла раненая женщина, ее дочь погибла на месте удара. ФОТО

Увеличилось число погибших в результате российского удара по АТБ в Чернигове— в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Об этом сообщила ее племянница Ольга Ермак, передает Цензор.НЕТ.

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В больнице скончалась раненая в Чернигове 47-летняя Наталья Бачурна
Фото: Ольга Ермак / Facebook
Наталья Бачурна

Что известно

Как отмечается, в больнице скончалась 47-летняя Наталья Бачурна. Сообщается, что женщина несколько дней боролась за жизнь, ей сделали несколько операций, но спасти женщину не удалось.

Также известно, что 26 июля в результате российского удара по супермаркету АТБ в Чернигове погибла ее 23-летняя дочь Виктория Орех.

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Виктория Орех
Фото: Ольга Ермак / Facebook
Виктория Орех

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Автор: 

обстрел (34667) Чернигов (1040) Черниговская область (1696) Черниговский район (210)
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