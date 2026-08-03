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Новости Атака беспилотников на Чернигов
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Рашисты атакуют Чернигов дронами: повреждено предприятие, вспыхнул пожар

шахид атаковал Чернигов

Утром 3 августа 2026 года войска РФ нанесут удар с помощью ударных дронов по территории Чернигова.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, в настоящее время враг атакует город с помощью БПЛА.

"В результате атаки повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар",- говорится в сообщении.

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Информация о последствиях вражеской атаки в настоящее время уточняется.

Новость будет обновляться

Автор: 

беспилотник (5548) обстрел (34680) Чернигов (1041) Шахед (2389) Черниговская область (1698) Черниговский район (211)
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