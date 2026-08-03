Рашисты атакуют Чернигов дронами: повреждено предприятие, вспыхнул пожар
Утром 3 августа 2026 года войска РФ нанесут удар с помощью ударных дронов по территории Чернигова.
Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, в настоящее время враг атакует город с помощью БПЛА.
"В результате атаки повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар",- говорится в сообщении.
Информация о последствиях вражеской атаки в настоящее время уточняется.
Новость будет обновляться
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль