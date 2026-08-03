Рашисты нанесли удар по ЛЭП, более 45 тыс. потребителей в Запорожье остались без электричества
В результате удара РФ по Запорожью более 45 тысяч абонентов остались без электричества.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Российский дрон повредил линию электропередачи. Часть абонентов была подключена к электросети в течение первых получаса после удара", - говорится в сообщении.
В настоящее время без света остаются 23 тыс. потребителей.
Восстановительные работы продолжаются.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области.
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