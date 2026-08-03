Рашисты нанесли удар по ЛЭП, более 45 тыс. потребителей в Запорожье остались без электричества

В результате удара РФ по Запорожью более 45 тысяч абонентов остались без электричества.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Российский дрон повредил линию электропередачи. Часть абонентов была подключена к электросети в течение первых получаса после удара", - говорится в сообщении.

В настоящее время без света остаются 23 тыс. потребителей.

Восстановительные работы продолжаются.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области.

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