СБУ разоблачила еще четырех агитаторов рашизма в Херсоне, Черкассах и на Сумщине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще четырех прокремлевских интернет-агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и военные преступления рашистов.

Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Херсоне контрразведка СБУ разоблачила вражеского пропагандиста, который распространял фейки о Силах обороны и поддерживал оккупационные администрации РФ во временно захваченных регионах нашего государства.

Согласно материалам дела, распространением информационных диверсий занимался местный безработный, уклонявшийся от мобилизации.

Практически не выходя из дома, уклонист регулярно публиковал в чатах Telegram-каналов тезисы в поддержку рашизма.

Кроме него, киберспециалисты Службы безопасности задержали в областном центре еще одну агитаторшу РФ. Ею оказалась местная швея, которая публиковала сообщения в поддержку полномасштабной войны против Украины и временной оккупации территории нашего государства.

В Черкассах подозрение было предъявлено местной безработной, которая в Telegram-каналах отрицала вооруженную агрессию РФ, позиционируя ее как "внутренний гражданский конфликт" в Украине.

Также женщина оправдывала временную оккупацию Крыма и части восточных регионов Украины, призывая РФ к полному захвату нашего государства.

В ходе обысков у задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений, а также пророссийская символика.

В Сумской области разоблачен житель Ахтырки, который распространял в Telegram-сообществах враждебный контент.



Фигурант публиковал посты с призывами к оккупации Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Кроме того, он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрял ракетно-бомбовые удары по украинским городам.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников;

умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.









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