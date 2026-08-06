СБУ разоблачила еще четырех агитаторов рашизма в Херсоне, Черкассах и на Сумщине. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала еще четырех прокремлевских интернет-агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и военные преступления рашистов.
Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает Цензор.НЕТ.
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Так, в Херсоне контрразведка СБУ разоблачила вражеского пропагандиста, который распространял фейки о Силах обороны и поддерживал оккупационные администрации РФ во временно захваченных регионах нашего государства.
Согласно материалам дела, распространением информационных диверсий занимался местный безработный, уклонявшийся от мобилизации.
Практически не выходя из дома, уклонист регулярно публиковал в чатах Telegram-каналов тезисы в поддержку рашизма.
Кроме него, киберспециалисты Службы безопасности задержали в областном центре еще одну агитаторшу РФ. Ею оказалась местная швея, которая публиковала сообщения в поддержку полномасштабной войны против Украины и временной оккупации территории нашего государства.
В Черкассах подозрение было предъявлено местной безработной, которая в Telegram-каналах отрицала вооруженную агрессию РФ, позиционируя ее как "внутренний гражданский конфликт" в Украине.
Также женщина оправдывала временную оккупацию Крыма и части восточных регионов Украины, призывая РФ к полному захвату нашего государства.
В ходе обысков у задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений, а также пророссийская символика.
В Сумской области разоблачен житель Ахтырки, который распространял в Telegram-сообществах враждебный контент.
Фигурант публиковал посты с призывами к оккупации Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Кроме того, он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрял ракетно-бомбовые удары по украинским городам.
Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников;
- умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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